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Солнечно и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина, Понедельник 21 сентября 2020 08:00
Солнечно и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в понедельник, 21 сентября, будет солнечной во всех регионах. Температура воздуха прогреется до +26 тепла на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В центральных и северных областях днем столбики термометров покажут от +20 до +24 тепла, а ночью от +4 до 8 градусов.

В западных областях температура воздуха составит от +22 до +26 тепла. Ночью будет прохладнее - от +4 до +9 градусов.

На юго-востоке Украины будет от +20 до +25 тепла днем и от +3 до +9 ночью.

Солнечно и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине на 21 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области ожидается от +22 до +24 тепла днем и от +5 до +7 градусов ночью.

Солнечно и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве и области на 21 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Также РБК-Украина сообщало, что резкое снижение температуры в стране обусловлено арктическим воздухом.

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