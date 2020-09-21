Солнечно и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине в понедельник, 21 сентября, будет солнечной во всех регионах. Температура воздуха прогреется до +26 тепла на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В центральных и северных областях днем столбики термометров покажут от +20 до +24 тепла, а ночью от +4 до 8 градусов.

В западных областях температура воздуха составит от +22 до +26 тепла. Ночью будет прохладнее - от +4 до +9 градусов.

На юго-востоке Украины будет от +20 до +25 тепла днем и от +3 до +9 ночью.

Погода в Украине на 21 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области ожидается от +22 до +24 тепла днем и от +5 до +7 градусов ночью.

Погода в Киеве и области на 21 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Также РБК-Украина сообщало, что резкое снижение температуры в стране обусловлено арктическим воздухом.