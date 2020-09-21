Фото: пожежа в Донецькій області (facebook.com/pressjfo.news)

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей та Києва.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

21-22 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в більшості регіонів України. Винятком стали Волинська, Закарпатська і Чернівецька області, а також Київ.

Нагадаємо, вчора у Житомирській області сталася пожежа на звалищі. Пожежникам вдалося ліквідувати загоряння.

Також у Києві сталася пожежа на пивзаводі. За попередньою версією, вибухнув газовий балон.