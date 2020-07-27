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В Украине объявили штормовое предупреждение

Украина, Понедельник 27 июля 2020 09:10
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели предупреждают о дождях, грозах и шквалах до 20 м/с

Сегодня днем на территории западных, южных регионах и в Житомирской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в западных, Житомирской областях и в южной части Украины сегодня ожидаются грозы, а также местами шквалы от 15 до 20 м/с. В южных регионах будут идти значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине в понедельник, 27 июля, будет дождливой в 12 областях и Крыму.

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западе Украины, а также о возможных подтоплениях пониженных мест и оползнях в горах в результате непогоды.

Также РБК-Украина писало, что почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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