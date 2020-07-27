Спасатели предупредили о возможных подтоплениях и оползнях на западе Украины

Фото: повышение уровней воды в реках (if.dsns.gov.ua)

В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней почвы

Сегодня, 27 июля, на территории западной Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках, а также о возможных подтоплениях пониженных мест и оползнях в горах в результате непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за дождей на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатской области этот уровень в реках поднимется до 0,3 - 1,0, однако без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест. А в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 27 июля, будет дождливой в 12 областях и Крыму.

РБК-Украина писало, что почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.