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В Україні оголосили штормове попередження

Україна, Понеділок 27 липня 2020 09:10
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Рятувальники попереджають про дощі, грози та шквали до 20 м/с

Сьогодні вдень на території західних, південних регіонах та у Житомирській області спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у західних, Житомирській областях та у південній частині України сьогодні очікуються грози, а також місцями шквали від 15 до 20 м/с. У південних регіонах будуть йти значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 27 липня, буде дощовою в 12 областях та Криму.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на заході України, а також про можливі підтоплення понижених місць і зсуви ґрунту у горах внаслідок непогоди.

Також РБК-Україна писало, що майже у половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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