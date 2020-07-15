В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и о ночных ливнях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Сумской и Харьковской областях днем будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в этих регионах ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Напомним, вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.

Кроме того, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня, 15 июля, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной, однако в Сумской, Харьковской и еще в двух областях ожидаются грозовые дожди.