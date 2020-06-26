В Украине объявили штормовое предупреждение: реки снова выйдут из берегов

Фото: Днестр (facebook.com/Chernivtsifisherypatrol)

Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град, шквалы до 20 м/с

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град, шквалы до 20 м/с и повышение уровня воды в нескольких областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Карпатском регионе сегодня днем прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с, а также грозовые дожди и град.

Кроме того, на реках бассейна Припяти от сегодня и по 28 июня будет наблюдаться подъем уровня воды на 0,1 - 0,7 м. Местами это приведет к затоплению заводей, пастбищ, сенокосов особенно возле пгт Любешов.

Возле города Чоп на реке Тиса также ожидается подведение уровня воды от 1,2 м до 1,7 м с выходом воды на пойму. А в верховье Днестровского водохранилища возле с.Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, и приречной инфраструктуры.

На реке Днестр в результате прохождение высокого дождевого паводка уровень воды в створе поста Могилев-Подольский удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки. Это может привести к затоплению объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и других населенных пунктов в Винницкой области.

Вместе с тем, 27-29 июня возле с.Маяки ожидается подъем уровней воды на реке Днестр на 0,2 - 0,5 м, что возможно приведет к выходу воды на пойму и затопит трассу Одесса - Рени, а также хозяйственных объектов в с. Яськи, м. Беляевка в Одесской области.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с паводками в западных областях остается напряженной, волна пошла на Тернопольскую область.

Также в результате осложнения погодных условий 22-24 июня в западной Украине без света остаются 7 населенных пунктов в двух областях.

Кроме того, вчера Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен для ликвидации последствий масштабных наводнений в западных областях.

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Автор: Андрей Козловский