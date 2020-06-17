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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 08:56
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)

Негода очікується й у Києві

Сьогодні, 17 червня, на більшості території України очікується ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві та Київській області сьогодні можливі грози. Вдень в окремих районах України, крім крайнього сходу, очікуються град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Крім того, на заході подекуди прогнозують сильні зливи.

Очікується жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, через негоду в ніч на 17 червня в Україні було знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях.

Сьогодні на більшості території країни синоптики прогнозували грози, однак температура повітря подекуди підніметься до +32 градусів.

Крім того, вчорашня негода спричинила серйозні підтоплення у деяких містах України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрДСНСШтормове попередження
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