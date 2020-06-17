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В пяти областях Украины произошло обесточивание из-за непогоды

Новости » Происшествия     17.06.2020 - 08:42
В пяти областях Украины произошло обесточивание из-за непогоды
Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)

В Киевской области обесточены 16 населенных пунктов

В ночь на 17 июня из-за непогоды в 5 областях Украины были зафиксированы перебои с электроснабжением. Без света остались 80 населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач от дождя и порывов ветра были обесточены населенные пункты в Житомирской (46), Киевской (16), Черкасской (11), Кировоградской (4) и Днепропетровской (3) областях.

Сейчас бригады облэнерго работают над возобновлением электроснабжения в эти населенные пункты.

Напомним, вчера из-за непогоды в Николаеве затопило центральные улицы, а в Ужгороде в воде оказался целый микрорайон.

Непогода в Украине также ожидается 17 июня, синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Добавим, 14 июня обесточивание из-за непогоды произошло в более 300 населенных пунктах в семи областях Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрГСЧСобесточен
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