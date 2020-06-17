Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Украине (УНИАН)

Температура воздуха в стране будет в пределах +23 +32 градусов тепла

Сегодня, 17 июня, погода в Украине будет облачной и с грозовыми дождями. Температура воздуха в областях будет в пределах +23 +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Луганской области будет наблюдаться умеренная облачность. На всей остальной территории Украины ожидаются дожди и грозы.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +23 +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +18 градусов тепла.

В северных областях температура воздуха составит +26 +31 градус тепла, а ночью +16 +19 градусов.

В центральных и восточных областях температура днем составит +25 +32 градуса тепла. Ночью этот показатель опустится до +15 +20 градусов.

В южных областях температура воздуха днем ожидается от +24 до +29 градусов, а ночью от +16 до +18 градусов.

Фото: погода в Украине на 17 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будут лить дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +26 +30 градусов, а ночью +16 +19 градусов тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 15 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера почти во всех областях наблюдался град с дождем и штормовой ветер.

Также РБК-Украина ранее писало, что жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды, климатическая норма превышена на 10 градусов и это самое жаркое начало лета за 140 лет наблюдений.

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Автор: Андрей Козловский