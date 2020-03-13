В Киеве предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (УНИАН)

Непогода удержится до конца дня 13 марта

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве сегодня, 13 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайший час и с удержанием до конца суток в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. В гидрометцентре прогнозируют порывы до 15-18 метров в секунду.

Напомним, вчера в Киеве было объявлено желтый уровень опасности из-за порывов ветра. Прогнозировались порывы ветра 15-18 метров в секунду. Ожидалось, что непогода сохранится до конца суток.

Также вчера синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в западных, восточных и Винницкой областях. В Карпатах прогнозировали порывы ветра до 30 метров в секунду. Синоптики объявляли первый уровень опасности.

Кроме того, синоптики предупредили, что на этой неделе в Украину вернутся морозы и мокрый снег. Осадки ожидают в пятницу и субботу. Прогнозируется похолодание до -6 градусов ночью и до +5 днем.

Добавим, что сегодня синоптики прогнозировали незначительные дожди в западных, центральных и восточных областях. Температура воздуха днем в южных областях поднимется до +21 градуса, не остальной территории термометры покажут максимум +12.