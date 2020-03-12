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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     12.03.2020 - 08:19
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (УНИАН)

На западе и востоке ожидается сильный порывистый ветер

Погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится в западных и восточных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня днем в западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Карпатах порывы ветра сегодня будут достигать 25-30 м/сек. В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в некоторых западных и восточных областях пройдут незначительные дожди. На остальной территории синоптики прогнозировали малооблачную и теплую погоду. Температура воздуха сегодня местами прогреется до +18 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждали о существенном ухудшении погоды в Украине. В ближайшие дни в Украину придет сильное похолодание, а кое-где ожидается мокрый снег. Прогнозируют сильный ветер юго-западного направления.

Добавим, что в ночь на 8 марта в Киеве был установлен очередной температурный рекорд.

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