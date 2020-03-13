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Дожди и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     13.03.2020 - 08:00
Дожди и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди также в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях

Погода в Украине 13 марта ухудшится, идут дожди и похолодание в западных областях, а на востоке - тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины сегодня сильные дожди, днем +8+11, а ночью +5+7. Также дожди в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях. На севере страны сегодня сухо, переменная облачность, днем +9+11, а ночью +6+8.

Дожди и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

На востоке страны сегодня переменная облачность, днем +14+18, а ночью +4+8. В восточных областях сегодня днем +13+19, а ночью +3+9 и сухо, без дождей.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди, днем +10+12, а ночью +6+8.

Напомним, погода в Украине до конца недели резко ухудшится, возвращаются морозы и снег. В воскресенье во всех областях солнечно, но холодно. На западе страны днем +3+8, а ночью -2-5. В северных областях днем +1+4, а ночью -3-6.

Также вчера синоптики объявляли штормовое предупреждение. В западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных были порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Украину возвращаются морозы и снег: погода до конца недели Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
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