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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 15:50
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

У суботу, 14 березня, погода в Україні погіршиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, завтра вночі у західних, а вдень майже у всіх областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Погодні умови також погіршаться у Києві та Київській області. У столиці прогнозують поривчастий вітер, силою 15-18 метрів на секунду, а в області пориви сягатимуть 20 м/с.

Нагадаємо, синоптики попередили про ускладнення погодних умов у Києві. Сьогодні у столиці з утриманням до кінця доби прогнозують сильні пориви вітру. Пориви вітру сягатимуть 18 метрів на секунду.

Крім того, сьогодні в гідрометцентрі прогнозували незначні дощі у західних, центральних та східних областях. Температура повітря вдень у південних областях підніметься до +21 градуса, не решті території термометри покажуть максимум +12.

Додамо, вчора в Україні попереджали про погіршення погодних умов у західних, східних та Вінницькій областях. У Карпатах прогнозували пориви вітру до 30 метрів на секунду. Синоптики оголошували перший рівень небезпечності.

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