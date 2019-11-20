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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     20.11.2019 - 14:49
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Ожидаются порывы ветра до 28 м/с

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, существенно ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра до 28 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, завтра на большинстве территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На Приазовье сила порывов местами будет достигать 25-28 м/сек.

Также сильные порывы ветра ожидаются в Киеве и Киевской области. Порывы будут достигать 15-18 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что завтра в Киеве будет ветреная погода, ожидаются заморозки до -4 градусов. Сильный ветер также прогнозировался в Киеве. В восточных областях завтра возможно снижение температуры до -8 градусов.

Кроме того, сегодня, 20 ноября, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана в Украине. Туман прогнозировался на большинстве территории страны, включительно с Киевом и Киевской областью. Ожидалось, что видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также, сегодня в Украине ожидалась преимущественно облачная погода с небольшими заморозками. Ночью на востоке температура воздуха снизится до -1 градуса.

Завтра в Украине похолодает, ожидается штормовой ветер Температура в Украине на этой неделе опустится до -12
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