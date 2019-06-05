В Украине сегодня пройдут дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня от +26 до +28

Погода в Украине 5 июня 2019 будет преимущественно дождливой, также ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины осадков не ожидается, температура днем от +27 до +30 ночью от +15 до +19. В центральных регионах пройдут дожди с грозами, днем от +25 до +28, ночью от +15 до +18. На юге температура воздуха днем от +25 до +30, ночью от +17 до +20. В Крыму днем от +27 до +29, ночью от +15 до +17.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +23 до +27, ночью от +14 до +17. В северных областях днем от +25 до +27, ночью от +15 до +18.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 июня днем ожидаются дожди, возможно с грозами, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области