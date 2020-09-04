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В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 сентября, на юге, севере, центре и востоке Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

Отметим, что самая жаркая погода будет наблюдаться на юго-востоке страны.

Напомним, в Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях.

Кроме того, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

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