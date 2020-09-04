В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Сьогодні, 4 вересня, на півдні, півночі, центрі та сході України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської і Хмельницької областей.

Зазначимо, що найспекотніша погода спостерігатиметься на південному сході країни.

Нагадаємо, в Україні продовжують гасити пожежі у Луганській та Харківській областях.

Крім того, в Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.