В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Сегодня, 3 августа, в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 3 августа, не будет дождливой, но возможна облачность.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.