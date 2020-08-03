ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Без дождей и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Украина, Понедельник 03 августа 2020 08:00
Без дождей и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Теплее будет на западе страны

Погода в Украине в понедельник, 3 августа, не будет дождливой, но возможна облачность. В стране будет до +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе погода будет без дождей в дневное и ночное время и теплее, чем в других регионах. Ожидается от +24 до +28 тепла, а ночью от +10 до +14 градусов.

В центре и на севере страны температура воздуха ожидается от +22 до +27 тепла, а ночью опустится до +10 +14 градусов.

В юго-восточных областях днем ожидается от +25 до +27 тепла, а ночью от +12 до +18 градусов. В Одесской области воздух прогреется до +28 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Без дождей и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 3 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области может быть умеренная облачность. Днем термометры покажут от +23 до +26 тепла, а ночью будет в пределах +12 градусов.

Без дождей и до +28 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 3 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине.

Как писало РБК-Украина, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь