В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр
Сегодня, 3 августа, в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Таким образом, в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.
Напомним, погода в Украине в понедельник, 3 августа, не будет дождливой, но возможна облачность.
Также РБК-Украина ранее сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.
Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.