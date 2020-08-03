В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Такі данні наводить Український гідрометцентр

Сьогодні, 3 серпня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 3 серпня, не буде дощовою, але можлива хмарність.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.