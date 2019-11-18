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В Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 14:31
В Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів

Погода в Україні вночі та в першій половині дня 19 листопада буде туманною, синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що за прогнозами Гідрометцентру, 19 листопада вночі та в першій половині дня в більшості областей очікується туман. Видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде різке похолодання. Зокрема, вночі очікується від -4 до +4, завтра вдень від +3 до +10. Тепліше цього буде в Криму, на південному заході (Одеська область) і в західних регіонах. Тут вночі очікується від +3 до +8, вдень від +11 до +14, на Закарпатті до +16.

Опади у Києві у вівторок малоймовірні, проте очікується густий туман. Температура повітря вночі від +1 до +4, у околицях від 0 до -2, вдень від +5 до +7. При цьому протягом тижня температура повітря продовжить знижуватися, істотних опадів не передбачається. 20-21 листопада вітер посилиться до штормових поривів.

Сьогодні Україну накриє сильний туман
Новини України ГідрометцентрДСНСТуман
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