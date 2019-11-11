В Альпах сошла лавина, погибли люди

Фото: Альпы (pixabay.com)

Туристы были лыжными инструкторами из Нидерландов

В австрийских Альпах в результате схождения лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dutchnews.

Cообщается, что еще один мужчина также пострадал, но ему удалось выжить.

Мужчины катались на лыжах на трассе и попали в лавину. Они работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках в зимних видах спорта. Они были описаны друзьями и семьей как профессионалы с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

Напомним, в августе в Альпах при падении легкомоторного самолета погибли три человека. Самолет упал в швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон.

Также РБК-Украина писало, что во Франции 11 ноября произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Кроме того, в Иране 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения. Толчки были относительно сильными и заставили многих людей в панике выбегать из своих домов посреди ночи.