В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: в Украине объявлена пожарная опасность (facebook.com/lugdsns)
В Украине в течение 13-14 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он объявлен в пяти областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Пожарная опасность угрожает Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской и Полтавской областям.
Чрезвычайная пожарная опасность означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня ожидается снижение температуры воздуха. Осадки прогнозируют только в восточных областях.