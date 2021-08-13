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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Пятница 13 августа 2021 08:18
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: в Украине объявлена пожарная опасность (facebook.com/lugdsns)
Автор: РБК-Украина

В Украине в течение 13-14 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он объявлен в пяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Пожарная опасность угрожает Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской и Полтавской областям.

Чрезвычайная пожарная опасность означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня ожидается снижение температуры воздуха. Осадки прогнозируют только в восточных областях.

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