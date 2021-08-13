В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: в Україні оголошена пожежна небезпека (facebook.com/lugdsns)
В Україні протягом 13-14 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголошено у п'яти областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Пожежна небезпека загрожує Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областям.
Надзвичайна пожежна небезпека означає загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні очікується зниження температури повітря. Опади прогнозують лише у східних областях.