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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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П'ятниця 13 серпня 2021 08:18
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: в Україні оголошена пожежна небезпека (facebook.com/lugdsns)
Автор: РБК-Україна

В Україні протягом 13-14 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголошено у п'яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Пожежна небезпека загрожує Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областям.

Надзвичайна пожежна небезпека означає загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні очікується зниження температури повітря. Опади прогнозують лише у східних областях.

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