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Дожди в восточных областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

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Пятница 13 августа 2021 08:00
Дожди в восточных областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ожидается похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается снижение температуры воздуха. Осадки прогнозируют только в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных и центральных областях температура воздуха прогреется до +25-27 градусов днем. Ночью опустится до +12-14 градусов.

В западных областях ожидается понижение температуры до +23-25 градусов. Ночью будет достаточно холодно +10-12 градусов.

Теплее будет в южных и восточных регионах. Там отметки термометров повысятся до +26-28 градусов. Ночью будут оставаться на отметках +18-20 градусов.

В то же время, в Луганской, Донецкой, Запорожских областях и в Крыму ожидаются дожди с грозами.

Дожди в восточных областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков.

Воздух днем прогреется до +25-27 градусов. Ночью показатели термометров опустят до +13-15 градусов.

Дожди в восточных областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

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