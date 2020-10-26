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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: Андрей Козловский

В Украине с 26 по 27 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в южных и восточных областях. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник в большинстве районов восточных регионов и в Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, 26 октября, погода в Украине будет сухая и теплая во всех областях, кроме Одесской, где ожидаются дожди с грозами.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

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