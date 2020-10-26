До +23 и дожди в одной области: погода в Украине на сегодня

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В понедельник, 25 октября, погода в Украине будет сухой и теплой во всех областях, кроме Одесской, где ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха достигнет +23 тепла на юге страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях столбики термометров покажут от +13 до +17 тепла. Ночью ожидается от +7 до +11 градусов.

В центре и на севере страны днем будет от +14 до +17 градусов, а ночью от +6 до +10 градусов.

В юго-восточных областях температурный диапазон будет шире, чем в других регионах. Температура воздуха днем от +13 до +23 тепла. Ночью ожидается от +3 до +12 градусов.

Фото: погода в Украине на 26 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве днем столбики термометров покажут от +14 до +16 тепла, а ночью от +8 до +10 градусов. В области похожая температурная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области на 26 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

Также РБК-Украина писало, что в Украине до 27 октября объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.