В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні з 26 по 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у південних та східних областях. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попередили, що у понеділок та вівторок в більшості районів східних регіонів та в Одеській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 26 жовтня, погода в Україні буде суха і тепла у всіх областях, крім Одеської, де очікуються дощі з грозами.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Крім того, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.