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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Воскресенье 16 августа 2020 08:49
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Пожарная опасность будет длиться три дня

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. Высокая вероятность пожаров ожидается 15-17 августа.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек.

В 2020 году произошло 66 642 пожара. Из них 18 820 - в жилом секторе; 1122 - в производственной сфере; 2432 - в транспорте; 44 268 пожаров произошли по другим причинам.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре произошел масштабный пожар на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей.

Отметим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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