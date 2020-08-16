В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Пожежна небезпека триватиме три дні
Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Висока ймовірність пожеж очікується 15-17 серпня.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, 15-17 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб.
В 2020 році сталося 66 642 пожежі. З них 18 820 - в житловому секторі; 1122 - у виробничій сфері; 2432 - в транспорті; 44 268 пожеж сталися з інших причин.
Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей.
Зазначимо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.