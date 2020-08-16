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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Неділя 16 серпня 2020 08:49
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Максим Зайченко

Пожежна небезпека триватиме три дні

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Висока ймовірність пожеж очікується 15-17 серпня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 15-17 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб.

В 2020 році сталося 66 642 пожежі. З них 18 820 - в житловому секторі; 1122 - у виробничій сфері; 2432 - в транспорті; 44 268 пожеж сталися з інших причин.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей.

Зазначимо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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