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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новости » Общество     24.06.2020 - 22:31
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (Униан)

Пожарная опасность ожидается в восточных, Сумской и Запорожской областях

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях. Пожарная опасность будет наблюдаться 25-27 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующие прогнозы дали эксперты Украинского гидрометцентра.

"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, днями в Чернобыльской зоне возник очередной пожар, который удалось потушить лишь спустя три дня.

До этого в начале апреля в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли крупные пожары, которые тушили более месяца. Возгорания начались 4 апреля, пожар был практически потушен за десять дней, однако ветер способствовал его распространению на более обширную территорию.

Также РБК-Украина писало, что последние несколько дней в западных областях Украины наблюдаются масштабные потопы, которыми были разрушены автомагистрали и дома, десятки населенных пунктов остались без электричества и газа.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ГСЧСпожарная опасностьПогода
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