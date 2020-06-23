Фото: тушение пожара в Чернобыльской зоне (kv.dsns.gov.ua)

На месте пожара продолжают дежурить спасатели

Лесной пожар в Чернобыльской зоне потушили на третий день после возгорания. На месте пожара продолжают дежурить спасатели.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что сегодня в 07:38 в зоне отчуждение было потушено возгорание на территории Лубянской лесничества. Подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций потушили горящий травяной настил, лесную подстилку и поваленные деревья в районе села Ильинцы.

Также сообщается, что на месте пожара продолжают дежурить спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне третий день тушат пожар в районе села Ильинцы, возгорание началось еще 21 июня.

Отметим, до этого Чернобыльскую зону охватил крупный пожар, который продолжался более одного месяца. Возгорание началось 4 апреля, пожар был практически потушен за десять дней, однако ветер способствовал его распространению на более обширную территорию.

Огонь уничтожил леса, территории бывших сел, часть военного городка, но пожар не достиг Чернобыльской АЭС, полностью потушить его удалось ближе к середине мая.

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Автор: РБК-Украина