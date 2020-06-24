ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 22:31
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (Уніан)

Пожежна небезпека очікується у східних, Сумській та Запорізькій областях

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних регіонах, а також у Сумській та Запорізькій областях. Пожежна небезпека буде спостерігатися 25-27 червня.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відповідні прогнози дали експерти Українського гідрометцентру.

"25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, днями в Чорнобильській зоні виник черговий пожежа, яку вдалося загасити лише через три дні.

До цього на початку квітня в Чорнобильській зоні і Житомирської області відбулися великі пожежі, які гасили більше місяця. Займання почалися 4 квітня, пожежа була практично ліквідована за десять днів, проте вітер сприяв його поширенню на більш велику територію.

Також РБК-Україна писало, що останні кілька днів у західних областях України спостерігаються масштабні повені, якими були зруйновані автомагістралі і будинки, десятки населених пунктів залишилися без електрики і газу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДСНСпожарная опасностьПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся