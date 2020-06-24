Фото: лісова пожежа (Уніан)

Пожежна небезпека очікується у східних, Сумській та Запорізькій областях

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних регіонах, а також у Сумській та Запорізькій областях. Пожежна небезпека буде спостерігатися 25-27 червня.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відповідні прогнози дали експерти Українського гідрометцентру.

"25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, днями в Чорнобильській зоні виник черговий пожежа, яку вдалося загасити лише через три дні.

До цього на початку квітня в Чорнобильській зоні і Житомирської області відбулися великі пожежі, які гасили більше місяця. Займання почалися 4 квітня, пожежа була практично ліквідована за десять днів, проте вітер сприяв його поширенню на більш велику територію.

Також РБК-Україна писало, що останні кілька днів у західних областях України спостерігаються масштабні повені, якими були зруйновані автомагістралі і будинки, десятки населених пунктів залишилися без електрики і газу.

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Автор: Игорь Литвиненко