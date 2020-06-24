Пожежна небезпека очікується у східних, Сумській та Запорізькій областях
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних регіонах, а також у Сумській та Запорізькій областях. Пожежна небезпека буде спостерігатися 25-27 червня.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відповідні прогнози дали експерти Українського гідрометцентру.
"25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, днями в Чорнобильській зоні виник черговий пожежа, яку вдалося загасити лише через три дні.
До цього на початку квітня в Чорнобильській зоні і Житомирської області відбулися великі пожежі, які гасили більше місяця. Займання почалися 4 квітня, пожежа була практично ліквідована за десять днів, проте вітер сприяв його поширенню на більш велику територію.
Також РБК-Україна писало, що останні кілька днів у західних областях України спостерігаються масштабні повені, якими були зруйновані автомагістралі і будинки, десятки населених пунктів залишилися без електрики і газу.
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Автор: Игорь Литвиненко