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В Украине объяснили, почему нужно сейчас наложить санкции на "Северный поток-2"

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему нужно сейчас ввести санкции на газопровод "Северный поток-2". Если не введут, то РФ не будет верить угрозам Запада.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, если сейчас не наложить санкции, то Россия не будет верить никаким угрозам со стороны Запада.

"Они будут думать: смотрите, вот сейчас нам угрожали, но мы это делаем и нет никаких последствий! Почему мы должны бояться того, что, если будет полномасштабное вторжение, - введут какие-то санкции?", - заявил он.

По словам Витренко, если будет вторжение, у России будет достаточно поводов для переговоров с Западом.

"Я не спекулирую - вспомните Иловайск, Дебальцево. Как раз именно это Россия использовала для переговоров с Западом, для принуждения Украины к тем же Минским соглашениям и поддержки их Западом. Не было бы Иловайска и Дебальцево, уверен, Запад не поддерживал бы так Минские соглашения", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним, Палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".

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Юрий ВитренкоНафтогаз Украины