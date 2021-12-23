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В Україні пояснили, чому потрібно зараз накласти санкції на "Північний потік-2"

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, чому потрібно зараз ввести санкції на газопровід "Північний потік-2". Якщо не введуть, то РФ не буде вірити загрозам Заходу.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо зараз не накласти санкції, то Росія не буде вірити ніяким загрозам з боку Заходу.

"Вони будуть думати: дивіться, ось зараз нам погрожували, але ми це робимо і немає ніяких наслідків! Чому ми повинні боятися того, що, якщо буде повномасштабне вторгнення, - введуть якісь санкції?",- заявив він.

За словами Вітренко, якщо буде вторгнення, у Росії буде достатньо приводів для переговорів із Заходом.

"Я не спекулюю - згадайте Іловайськ, Дебальцеве. Якраз саме це Росія використовувала для переговорів із Заходом, для примусу України до тих же Мінських угод і підтримки їх Заходом. Не було б Іловайська і Дебальцеве, впевнений, Захід не підтримував би так Мінські угоди", - заявив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, Палата представників США виключила з оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".

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Юрій ВітренкоНафтогаз України