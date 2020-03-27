Около 17 тысяч украинцев, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию, - Зеленский

Около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все эвакуированные украинцы в обязательном порядке пройдут обсервацию.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.

"Отдельно мы договорились со многими отелями в Украине, если у нас не будет хватать места, делать такие места для обсервации", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что эвакуационные самолеты, которые вылетели из других стран 27 марта, смогут завершить рейс, несмотря на закрытие границы в Украине.

Также сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса 27 марта Украина запускает поезд для эвакуации своих граждан, которые находятся в Российской Федерации.