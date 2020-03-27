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Закрытие границы: вылетевшие 27 марта самолеты смогут завершить рейс

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:14
Закрытие границы: вылетевшие 27 марта самолеты смогут завершить рейс
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

В МИД призвали украинцев не покупать билеты на рейсы после 27 марта

Эвакуационные самолеты, которые вылетели из других стран 27 марта, смогут завершить рейс, несмотря на закрытие границы в Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

При этом в МИД призвали граждан не покупать авиабилеты на рейсы после 27 марта, даже если они находятся в продаже авиакомпаний.

"МИД также обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продолжить продлить пребывание", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, для граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом или перейти границу пешком на тех пунктах пропуска, где это разрешено. Для этого в МИД рекомендуют воспользоваться картой на сайте Государственной пограничной службы.

https://dpsu.gov.ua/ua/map

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта Украина закрывает свои границы для всех, в том числе и для украинцев.

Также РБК-Украина писало, что 27 марта на въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди. Тысячи украинцев пытаются попасть в страну перед закрытием границ.

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