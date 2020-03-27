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МАУ отменила спецрейс из Дубая из-за закрытия границ

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 19:19
МАУ отменила спецрейс из Дубая из-за закрытия границ
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Спецрейс был запланирован на 28 марта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила спецрейс из Дубая из-за закрытия украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ в Facebook.

Отмечается, что МАУ вынуждена отменить спецрейс PS1174 Дубаи - Киев от 28 марта.

"Два дня назад правительство Украины приняло решение полностью запретить выполнение всех пассажирских перевозок, в том числе международных эвакуационных рейсов в Украину с 00:00 28 марта. Сегодня, 27 марта, мы в МАУ все еще не имеем четкого разъяснения авиационных властей в отношении режима выполнения спецрейсов от 28 и 29 марта, билеты на которые были приобретены фактически до вышеупомянутого решения", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы помочь украинцам вернуться домой и ждут ответа правительства о механизме эвакуации граждан в Украину.

"Как только получим такое разрешение, сразу же, без каких-либо дополнительных доплат и сборов, перебронируют ваши билеты на новые рейсы и доставим вас в ваших родных и близких", - говорится в сообщении.

Напомним, перед закрытием границ Украины на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. В частности, по состоянию на полдень 27 марта в пунктах пропуска на польской стороне находились почти 4 тысячи украинцев, которые пытаются пересечь границу в пешем порядке.

Отметим, в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе и для украинских граждан.

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