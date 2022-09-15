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В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян

Фото: в Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян (pixabay com)
Автор: Наталия Гурковская

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни", - говорится в сообщении.

Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

"Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорят в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине, вероятно, выявят случаи заражения оспой обезьян. Однако в Министерстве здравоохранения уверены, что эпидемиологической вспышки не будет.

Ранее в ВОЗ сообщили о более чем 100 случаях заболевания в странах Европы и Северной Америки.

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Оспа обезьян