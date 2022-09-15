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В Україні виявили перший випадок віспи мавп

Фото: в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп (pixabay com)
Автор: Наталія Гурковська

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби", - йдеться в повідомленні.

Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

"Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі", - говорять в МОЗ.

Як повідомлялось, в Україні, ймовірно, виявлять випадки зараження віспою мавп. Проте у Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що епідеміологічного спалаху не буде.

Раніше у ВООЗ повідомили про більше ніж 100 випадках захворювання в країнах Європи та Північної Америки.

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Віспа мавп