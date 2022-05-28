Оспа обезьян будет в Украине: ждать ли вспышку

В Украине, вероятно, выявят случаи заражения оспой обезьян. Однако в Министерстве здравоохранения уверены, что эпидемиологической вспышки не будет.

По состоянию на 28 мая в мире обнаружили уже более 170 случаев обезьяньей оспы. Этот вирус передается не так быстро, как COVID-19, а для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с больным.

"Надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", - пояснил Кузин.

По его словам, алгоритмы лечения оспы обезьян схож с коронавирусом, он одинаков во всем мире. Зараженные люди должны находиться в больнице в течение инкубационного периода и самой болезни, то есть отбыть определенный карантин. Потом человек абсолютно безопасен для общества.

Кузин добавил, что пока массовую вакцинацию от обезьяньей оспы не планируют проводить, поскольку нет признаков эпидемического распространения.