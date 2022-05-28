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Оспа обезьян будет в Украине: ждать ли вспышку

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 13:58
Оспа обезьян будет в Украине: ждать ли вспышку Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине, вероятно, выявят случаи заражения оспой обезьян. Однако в Министерстве здравоохранения уверены, что эпидемиологической вспышки не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина изданию "Суспільне".

По состоянию на 28 мая в мире обнаружили уже более 170 случаев обезьяньей оспы. Этот вирус передается не так быстро, как COVID-19, а для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с больным.

"Надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", - пояснил Кузин.

По его словам, алгоритмы лечения оспы обезьян схож с коронавирусом, он одинаков во всем мире. Зараженные люди должны находиться в больнице в течение инкубационного периода и самой болезни, то есть отбыть определенный карантин. Потом человек абсолютно безопасен для общества.

Кузин добавил, что пока массовую вакцинацию от обезьяньей оспы не планируют проводить, поскольку нет признаков эпидемического распространения.

Ранее в ВОЗ сообщили о более чем 100 случаях заболевания в странах Европы и Северной Америки.

Тем времен Россия распространяет фейк, что оспа обезьян возникла в несуществующих украинских биолабораториях.

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Оспа обезьян Министерство здравоохранения Украины
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