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В Украине обнаружили первые случаи новой разновидности "Омикрона"

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 11:53
В Украине обнаружили первые случаи новой разновидности "Омикрона" Фото: в Украине обнаружили первые случаи новой разновидности "Омикрона" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине обнаружили разновидность "Омикрона", который получил название "ВА.5". Сейчас 7 случаев заболевания зафиксировано в Черновецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как отмечают в Минздраве, обнаружение нового вида означает, что коронавирус никуда не исчез и продолжает мутировать.

"Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется", - пишет пресс-служба.

Пока нет достаточно необходимых исследований, чтобы ответить на вопрос, приводит ли этот подтип до большего числа тяжелых случаев заболевания и жертв.

"Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются", - добавляет Минздрав.

Получение бустерной дозы повышает образование антител против этого подтипа вируса, отмечает министерство.

"Также исследования клеточного иммунитета указывают, что Т-клетки образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон". Именно клеточный иммунитет связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти", - пишет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 27 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден излечился от коронавируса.

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