В Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону"

В Україні виявили різновид "Омікрону", який отримав назву "ВА.5". Наразі 7 випадків захворювання зафіксовано у Чернівецькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як відзначають у МОЗ, виявлення нового різновиду означає, що коронавірус нікуди не зник й продовжує мутувати.

"По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється", - пише пресслужба.

Наразі немає достатньо необхідних досліджень, аби відповісти на питання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків захворювання та жертв.

"Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають", - додає МОЗ.

Отримання бустерної дози підвищує утворення антитіл навіть проти цього підтипу вірусу, відзначає міністерство.

"Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті", - пише МОЗ.