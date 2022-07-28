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В Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону"

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Четвер 28 липня 2022 11:53
В Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону" Фото: в Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні виявили різновид "Омікрону", який отримав назву "ВА.5". Наразі 7 випадків захворювання зафіксовано у Чернівецькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як відзначають у МОЗ, виявлення нового різновиду означає, що коронавірус нікуди не зник й продовжує мутувати.

"По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється", - пише пресслужба.

Наразі немає достатньо необхідних досліджень, аби відповісти на питання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків захворювання та жертв.

"Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають", - додає МОЗ.

Отримання бустерної дози підвищує утворення антитіл навіть проти цього підтипу вірусу, відзначає міністерство.

"Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті", - пише МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 27 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу.

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