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В Украине обесточены более 100 населенных пунктов

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 12:46
В Украине обесточены более 100 населенных пунктов
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Также из-за непогоды были повреждены дома

В Украине из-за непогоды в понедельник, 17 июня, остались без электроснабжения более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за осложнения погодных условий, а именно сильных грозовых дождей и порывов ветра, в некоторых областях Украины остались обесточенными 107 населенных пунктов.

Так, во Львовской области были обесточены 67 населенных пунктов, в Закарпатской - 38 н.п. и еще 2 населенных пункта в Луганской.

Отмечается, что в городе Сватово Луганской области из-за непогоды также были повреждены крыши нескольких жилых домов и школы.

Пострадавших в результате непогоды нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате интенсивных осадков были подтоплены 252 домохозяйств, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковское района. По состоянию на 15 июня оставались подтопленными 252 домохозяйств, среди которых 59 жилых домов.

Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье подсчитали убытки от паводка. Закарпатская областная государственная администрация подсчитала убытки от майского паводка - общая сумма ущерба составила более 500 млн гривен.

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