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В Україні знеструмлені більше 100 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 12:46
В Україні знеструмлені більше 100 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Також через негоду були пошкоджені будинки

В Україні через негоду у понеділок, 17 червня, залишилися без електропостачання більше 100 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через ускладнення погодних умов, а саме сильних грозових дощів та поривів вітру, в деяких областях України залишилися знеструмленими 107 населених пунктів.

Так, у Львівській області були знеструмлені 67 населених пунктів, у Закарпатській - 38 н.п. та ще 2 населених пункти в Луганській.

Зазначається, що у місті Сватове Луганської області через негоду також зазнали пошкоджень дахи декількох житлових будинків та школи.

Постраждалих внаслідок негоди немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. Станом на 15 червня залишались підтопленими 252 домогосподарств, серед яких 59 житлових будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті підрахували збитки від паводку. Закарпатська обласна державна адміністрація підрахувала збитки від травневого паводку - загальна сума збитку склала понад 500 млн гривень. 

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