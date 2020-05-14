Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщает, что в Украине объем незаконных рубок лесов уменьшился на 34%. Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает пресс-служба ведомства.

Так, объем уменьшился за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, как подчеркнул Заблоцкий, в соцсетях и на сомнительных сайтах сейчас активно распространяют фейковые публикации о якобы увеличении незаконных рубок в Украине.

"Начали снова разгонять данные двухлетней давности печально известного отчета британской общественной организации Earthsight, или распространяют фото рубок или видео, где древесина едет через границу грузовыми авто в других странах. Эта информация не соответствует действительности, тому состоянию дел, которое есть в отрасли", - сказал он.

Чиновник отметил, что в прошлом году за три месяца незаконный объем составил 43,3 тыс. кубометра древесины, а за I квартал 2020 - 28,5 тыс. кубометров. Кроме того, работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суда 616 дел.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит создание рабочей группы по причинам возникновения лесных пожаров.

Как писало РБК-Украина, в конце октября прошлого года в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины.