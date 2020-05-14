Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє, що в Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%. Про це заявив глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, передає прес-служба відомства.

Так, обсяг зменшився за перший квартал 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Однак, як підкреслив Заблоцький, у соцмережах та на сумнівних сайтах зараз активно поширюють фейкові публікації про нібито збільшення незаконних рубок в Україні.

"Почали знову розганяти дані дворічної давності сумнозвісного звіту британської громадської організації Earthsight, або поширюють фото рубок чи відео, де деревина їде через кордон вантажними авто в інших країнах. Ця інформація не відповідає дійсності, тому стану справ, який є у галузі", - сказав він.

Чиновник зазначив, що минулого року за три місяці незаконний обсяг склав 43,3 тис. кубометри деревини, а за І квартал 2020 року - 28,5 тис. кубометрів. Крім того, працівники державної лісової охорони передали до органів поліції та суду 616 справ.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня минулого року в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини.