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Украине не нужно подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО, - Кулеба

Новости » Политика    30.10.2019 - 16:48
Украине не нужно подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

По его словам, поданная в 2008 году заявка еще действует

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не нужно подавать новую заявку на план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По его словам, в 2008 году Североатлантический альянс уже сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО.

"Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Заявка на получение Плана действий по членству, представленная Украины в 2008 году, действует. Не нужно подавать новую заявку. Нужно проводить реформы, углублять сотрудничество с Альянсом, достигать совместимости наших Вооруженных Сил с НАТО. Вопрос предоставления ПДЧ должен быть чисто техническим, а не политическим", - заявил Кулеба.

Он также в очередной раз отметил, что Украина уже сделала свой выбор, и это членство в НАТО.

Напомним, 30 октября Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину. Киев и Одессу посетят представители 29 государств-членов НАТО с генсеком Альянса Йесом Столтенбергом. Также Столтенберг выступит в Верховной раде в рамках свего визита в Украину.

Как ранее писало РБК-Украина, Кулеба заявил, что украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства. По его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры.

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Новости Украины НАТОДмитрий Кулеба
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